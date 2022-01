Basketball

vor 33 Min.

Geht für Landsbergs Basketballer bald die Saison weiter?

Plus In der Basketball-Bayernliga steht am Wochenende der erste Spieltag im neuen Jahr an. Das Team Heinerer Schulen Basket Landsberg hat eine durchwachsene Vorbereitung absolviert.

Von Margit Messelhäuser

Nach der langen Corona-Pause geht es für die Bayernliga-Basketballer der DJK Landsberg am 8. Januar wieder um Punkte. Bei der vierten Mannschaft des FC Bayern München ist das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg dann zu Gast. „Wir gehen davon aus, dass die Partie stattfindet“, sagt DJK-Vorsitzender Horst Geiger. Allerdings werden die Landsberger nicht optimal vorbereitet ins Spiel gehen.

