Heimerer Schulen Basket Landsberg wird bei Trainersuche fündig

Plus Der Basketball-Bayernligist HSB Landsberg findet einen Trainer. Der Neue ist in Landsberg eigentlich ein "alter Bekannter".

Die Bayernliga-Basketballer von HSB Landsberg sind bei der Trainersuche fündig geworden: Nachdem Mathias Braun, der in der vergangenen Saison für Tom Oertel gekommen war, nicht mehr zur Verfügung stand, musste man diese Lücke schließen. Jetzt hat die DJK Landsberg Vollzug gemeldet.