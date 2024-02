Basketball

HSB Landsberg: Die Gegner in der Abstiegsrunde stehen fest

Plus In der Bezirksoberliga geht es für die Basketballer von HSB Landsberg in die Abstiegsrunde. Vier Spiele stehen noch an.

Von Margit Messelhäuser

Die Vorrunde in der Basketball-Bezirksoberliga ist abgeschlossen. Als Tabellenfünfter zieht das Team Heimerer Schulen in die Abstiegsrunde ein. Auch die Gegner sind inzwischen ermittelt.

Aus den Gruppen Nord und Süd werden die beiden Abstiegsrunden zusammengestellt. Dabei haben die Landsberger eine passable Ausgangssituation: Sie sind mit Süd-Schlusslicht Bad Aibling in einer Gruppe und nehmen vier Punkte dank der beiden Siege mit. Gegen Bad Aibling spielen die Landsberger auch nicht mehr.

