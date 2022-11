HSB-Landsberg: Die Niederlagenserie geht weiter

Plus Die HSB Landsberg verlieren in der Basketball-Bayernliga gegen einen direkten Konkurrenten. Trainer "Miga" Migalla gibt sich weiterhin kämpferisch.

Auch im siebten Anlauf schaffen die Landsberger Handballer in der Bayernliga nicht den ersten und lange ersehnten Sieg. Das junge Team von Trainer „Miga“ Migalla verlor sein wichtiges Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten und bis dato ebenfalls punktlosen BC Hellenen München II knapp mit 66:71 Punkten. Der Landsberger Coach und Ex-Basketballprofi gibt sich weiter kämpferisch.