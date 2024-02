Basketball

vor 18 Min.

HSB Landsberg kommt dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher

Chris Hornung (am Ball) sicherte dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg in den letzten Sekunden den wichtigen Heimsieg gegen Weißblau-Allianz München.

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg startet mit einem Heimspiel in die Abstiegsrunde der Basketball-Bezirksoberliga. Fast wäre der Auftakt misslungen.

Von Margit Messelhäuser

Die beiden Heimspiele in der Abstiegsrunde gewinnen, das war die Vorgabe von Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg, gewesen. Dann wäre der Klassenerhalt in der Basketball-Bezirksoberliga gesichert. Das Team Heimerer Schulen ist diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, allerdings nur danke einem fabelhaften Endspurt.

Mit Weißblau-Allianz München kam ein völlig unbekannter Gegner zum Start in die Abstiegsrunde nach Landsberg. Warum die Gäste eine Verlegung des Spiels - allerdings in den Mai - gewünscht hatte, zeigte sich gleich. Mit nur zwei Auswechselspielern traten die Münchner an, während die Landsberger eine lange Bank aufbieten konnten.

