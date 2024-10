HSB Landsberg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Der Tabellenzweite zu Gast beim Tabellenführer: In der Basketball-Bezirksoberliga stand die Partie zwischen Heimerer Schulen Basket Landsberg und Oberhaching II an. Doch ausgerechnet diesmal musste HSB-Trainer Premyslaw „Miga“ Migala auf Leistungsträger verzichten. Dennoch fiel die 59:79-Niederlage zu hoch aus.

Neben Marc-Oliver Siegwardt meldete sich noch Topscorer Christoph Hornung krank ab - Michael Teichner fiel weiter verletzt aus - so musste HSB im Gegensatz zu Oberhaching stark ersatzgeschwächt antreten. Dennoch ging Landsberg in Führung und gab diese bis zum Ende des ersten Viertels nicht mehr ab (14:12). Entscheidender Schachzug von Trainer Migala war dabei, Hachings Spielertrainer und Topscorer, Thomas Nibler, durch Marc Lupprich in Manndeckung zu nehmen, was Lupprich bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden (9.) hervorragend machte. Den Schock über den Ausfall musste das HSB-Team erst mal verdauen. Das nutzte Oberhaching, um mit sechs Punkten in Führung zu gehen. Die Landsberger fingen sich wieder, gingen aber mit einem 25:31-Rückstand in die Pause.

Lange Unterbrechungen werfen HSB Landsberg aus dem Konzept

In der zweiten Halbzeit kam Landsberg nicht mehr richtig ins Spiel, auch bedingt durch mehrere Unterbrechungen, weil das Kampfgericht erhebliche Probleme mit der Nutzung des digitalen Spielberichts hatte. Bei den Hachingern machte sich dagegen die Erfahrung bemerkbar, sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. So bauten sie den Vorsprung aus und gingen mit einem 56:39 ins letzte Viertel. Dieses war zwar ausgeglichener, die 59:79-Niederlage für die Landsberger fiel am Ende zu hoch aus. Mit kompletter Mannschaft haben die Landsberger eine realistische Chance, sich in der Rückrunde zu revanchieren. (AZ).

HSB: Geiger (6), Klocker (18), Lupprich (2), Matosevic (6), Pietryga (11), Riabokin, Schumacher (13), Semle (1), Wais (2).