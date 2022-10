HSB Landsberg will in der Basketball-Bayernliga diesmal punkten

Noch warten die Landsberger Basketballer auf den ersten Sieg in der Bayernliga. Am Samstag soll ein Routinier in Donauwörth erstmals dabei sein.

Gibt es diesmal die ersten Punkte für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg in der Basketball-Bayernliga? Am Samstag, ab 19.30 Uhr, ist Trainer Miga Migalla mit seinem Team beim VSC Donauwörth zu Gast. Und da hofft Migalla, dass ein Routinier endlich seine Premiere in dieser Saison feiern könne.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – damit gehen die Landsberger als Vorletzter ins Auswärtsspiel. Doch auch die Gastgeber stehen nicht viel besser da: Nach einem knappen Sieg zum Auftakt setzte es zuletzt eine heftige Niederlage (50:95) gegen Gröbenzell. „Wie ich gehört habe, waren da aber drei Spieler bei Donauwörth nicht dabei“, sagt Migalla. Beim Gastgeber dürfte also viel davon anhängen, wer auflaufen kann.

Migalla und Teichner - wie in "alten Zeiten"

Ähnlich ist auch die Situation bei Landsberg, und da weiß Migalla von vier Spielern bereits, dass sie nicht dabei sein werden. Dafür hofft er, dass ein anderer endlich sein Debüt geben könne: Routinier Michael Teichner. Auch der Einsatz eines weiteren Kultspielers der Landsberger ist im Gespräch: Xaver Egger hat sich laut Migalla bereit erklärt, hin und wieder zu helfen – bei Heimspielen.

Da der Coach selbst am Samstag in Donauwörth auch wieder eingreifen will, stehen die Chancen gut, dass es diesmal die ersten Punkte gibt. „Michi und ich unter dem Korb, das ist dann wie in alten Zeiten“, sagt Miga Migalla mit einem Schmunzeln.

Lesen Sie dazu auch