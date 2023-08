HSB Landsberg will in die Aufstiegsrunde

Plus Die Landsberger Basketballer müssen sich in der Bezirksoberliga auf einen neuen Modus einstellen. Das ist nicht die einzige Änderung für die kommende Saison.

Nicht nur auf eine neue Saison, sondern auch auf eine neue Liga bereiten sich die Basketballer der DJK Landsberg vor. Ernst wird es am 30. September mit dem ersten Spiel in der Bezirksoberliga.

Nach dem Abstieg aus der Bayernliga will man mit einer „guten Mischung“, wie Landsbergs Zweiter Vorsitzender Horst Geiger sagt, versuchen, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Der ganz große Umbruch bei den Landsbergern ist nach dem Abstieg ausgeblieben. Einen ganz herben Verlust muss das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg aber dennoch hinnehmen. „Flo Schumacher studiert in Hamburg und verlässt uns leider“, sagt Horst Geiger im Gespräch mit unserer Redaktion. Schumacher zählt zu den Leistungsträgern auf dem Feld, sei aber auch im Team ein ganz wichtiger Spieler gewesen, der immer wieder motivierte. Zudem ist unklar, ob Markus Walter, der vergangenes Jahr zum Team stieß, nach seiner schweren Verletzung noch mal zurückkommt.