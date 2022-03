Landsberg darf wieder auf Klassenerhalt in der Bayernliga hoffen

Plus Der Basketball-Verband schafft den verschärften Abstieg ab. Das gibt Landsberg Hoffnung. Und das Bayernliga-Team erhält prominente Verstärkung.

Lange schon sah das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg wie ein sicherer Absteiger aus der Bayernliga aus. Doch jetzt darf das Team von Trainer Mathias Braun wieder hoffen: Der Verband hat den verschärften Abstieg ausgesetzt. Auch wenn damit die Chancen, die Liga zu halten steigen – ganz aus dem Schneider sind die Landsberger noch nicht.