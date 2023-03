Landsberger Basketballer bejubeln den ersten Saisonsieg

HSB Landsberg nutzt in der Bayernliga seine Chance und fährt den ersten Sieg ein. Der kommt für die Basketballer mit Blick auf die Tabelle aber zu spät.

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg ist endlich die Null los: In der Bayernliga gab es für das Team von Trainer Miga Migala den ersten Sieg in der laufenden Saison. Den Abstieg wird man zwar nicht mehr verhindern können, aber man muss die Liga nicht punktlos verlassen.

Es war praktisch die letzte Chance für die arg gebeutelten Landsberger, doch noch Punkte einzufahren, denn der Gegner war der BC Hellenen München II – der Vorletzte der Liga. Und diese Chance hat das Team Heimerer Schulen genutzt. Nach dem ersten Viertel lag das Team von Migala knapp mit 28:24 in Führung, doch dann lief es nicht mehr bei den Landsbergern. Sie verspielten den Vorsprung und mussten mit einem Zehn-Punkte-Rückstand (36:46) in die Kabine.

Landsberg kann Vorsprung gegen München ausbauen

Doch diesmal fing sich das Team Heimerer. Man stand hervorragend in der Defensive und die Gastgeber erzielten sage und schreibe zwei Punkte in den dritten zehn Minuten. Landsberg dagegen zeigte sich treffsicher, erzielte 17 Punkte und lag vor dem letzten Viertel mit 53:48 vorne. Jetzt war die Frage, ob die Nerven halten würden. Sie hielten. Und die Landsberger schafften es auch noch, den Vorsprung auszubauen. Am Ende durfte sich das Team nach der langen Leidenszeit über einen 75:67-Erfolg freuen. Zwar bleibt das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg auf dem letzten Platz der Bayernliga Südwest, aber für den unermüdlichen Einsatz und Willen konnte man sich belohnen.

Die Landsberger belohnen sich für ihren unermüdlichen Einsatz. Foto: Sabine Werner

Drei Spiele stehen noch an. Schon am Sonntag, 19. März, müssen die Landsberger bei einem übermächtigen Gegner antreten – beim ungeschlagenen Tabellenführer MTV München. Dann geht es nach Gröbenzell und zum Abschluss zu Hause gegen Augsburg. Beide Teams liegen auf den Plätzen sechs beziehungsweise sieben im Mittelfeld – vielleicht gelingt Migala und seinem Team ja doch noch eine Überraschung.