Landsberger Basketballer chancenlos bei Bayern München

Plus Landsbergs Basketballer gehen bei Bayern München 4 unter. Es gibt dennoch Erfreuliches in der Partie.

Schon in den Tagen vor dem ersten Spiel im Jahr 2022 war Tom Oertel, Trainer der Landsberger Basketballer, klar, dass sein Team in der Bayernliga nur eine Chance haben würde, wenn bei Bayern München IV einige Leistungsträger fehlen würden. Das war aber nicht der Fall. Die Voraussetzungen bei den Heimer Baskets waren zudem auch ungünstig. Etwas Grund zur Freude gab es dennoch.