vor 52 Min.

Landsberger Basketballer dürfen weiter auf die Aufstiegsrunde hoffen

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg verliert das letzte Spiel der Vorrunde in der Bezirksoberliga. In Grünwald zeigen sich die Landsberger sportlich fair.

Von Margit Messelhäuser

Direkt nach der deutlichen Niederlage in Grünwald hatten sich die Landsberger Basketballer schon damit abgefunden, nach der Vorrunde der Bezirksoberliga den Gang in die Play-downs anzutreten. Doch es gibt weiter Hoffnung und ausgerechnet Grünwald hätte allen Grund, den Heimerer Schulen Basket Landsberg Schützenhilfe zu leisten. Die zeigten sich bei dieser Begegnung als extrem faire Sportler.

Eigentlich hätten die Landsberger mit 17 Punkten mehr in Grünwald gewinnen müssen, um im direkten Vergleich vorne zu liegen. "Aber Grünwald war einfach besser", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg. Am Ende mussten sich die Landsberger erneut klar, und zwar mit 66:85 geschlagen geben. Allerdings hätte das Team Heimerer Schulen die Chance gehabt, die Gastgeber schon vor Spielbeginn empfindlich zu schwächen. "Das ist aber nicht unsere Art", betont Horst Geiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

