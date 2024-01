Basketball

17:23 Uhr

Landsberger Basketballer mit einem Start-Ziel-Sieg

Die Landsberger Basketballer (am Ball Benedikt Schreiber) landen in Schwabing einen Start-Ziel-Sieg.

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg wahrt in der Bezirksoberliga die Chance auf die Aufstiegsrunde. Ein Spiel bestreitet die Landsberger noch.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Kommen die Landsberger Basketballer zu spät in Fahrt? Beim MTSV Schwabing III erzielte das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg einen 101:64-Kantersieg und schob sich in der Tabelle der Bezirksoberliga auf den wichtigen dritten Platz. Dieser bedeutet die Aufstiegsrunde, allerdings haben alle anderen Teams weniger Spiele absolviert als die Landsberger.

Schon nach dem ersten Viertel lagen die Landsberger in Führung und bauten diese bis zum Ende gewaltig aus. Aus dem 22:16 machte das Team von Trainer Miga Migala zur Pause ein 49:31 – fast schon eine Vorentscheidung. Diese erreichten die Landsberger endgültig im dritten Spielabschnitt: Mit einer 30-Punkte-Führung (77:47) ging es für das Team Heimerer Schulen in die letzten zehn Spielminuten. Auch im Schlussdrittel zeigte man keine Nachlässigkeiten und baute den Vorsprung noch weiter aus. Mit 101:64 knackten die Landsberger zum zweiten Mal in Folge die 100-Punkte-Marke und holten zwei wichtige Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen