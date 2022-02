Landsberger Basketballer stecken im Tabellenkeller fest

Plus Landsberg verliert in der Basketball-Bayernliga gegen Schlusslicht Heising-Kottern. Trainer Tom Oertel ist mit Blick auf die weitere Saison dennoch zuversichtlich.

Für die Spieler der Heimerer Schulen Baskets Landsberg gibt es derzeit wenig Grund zur Freude in der Bayernliga. Auch die beiden vergangenen Heimspiele verlor das Team. Vor allem gegen den Tabellenletzten Heising-Kottern hatten sich die Gastgeber mehr ausgerechnet. Trainer Tom Oertel hatte dennoch Grund zur Freude. Warum er für den weiteren Saisonverlauf trotz eines schwerwiegenden Ausfalls zuversichtlich ist, erklärt er im Gespräch mit dem LT.