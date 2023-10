Landsberger Basketballer treffen auf eine „Wundertüte“ der Bezirksoberliga

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg will nach Auftaktsieg gleich nachlegen. Am Sonntagmittag geht es zur zweiten Mannschaft von SB DJK München.

In einem Herzschlagfinale und nach Verlängerung gelang dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga gleich der erste Sieg. Am Sonntag, ab 13 Uhr, will das Team von Trainer Miga Migala nun gegen die DJK SB München II gleich nachlegen.

Allerdings gleicht der Gastgeber eine Wundertüte, sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK. „Da weiß man erst zu Spielbeginn, wer tatsächlich aufläuft.“ Er allerdings rechnet damit, dass die Gastgeber eine erfahrene Mannschaft auf den Platz schicken wird. Die Landsberger dagegen haben eine eher junge Mannschaft, „bei uns schrauben nur zwei, drei Spieler den Schnitt nach oben“, so Geiger. Doch diesmal kann das HSB-Team mit breiter Brust ins zweite Spiel gehen: Gegen München-Forstenried fuhren die Landsberger in der Verlängerung den Sieg (94:93) ein. „Endlich haben wir zum Schluss mal das Spiel gewonnen“, freute sich auch Geiger.

Die Landsberger haben bereits den ersten Verletzten zu verkraften

Verzichten müssen die Landsberger allerdings auf Neuzugang Jordi Sans, der sich im ersten Spiel verletzt hat und möglicherweise länger ausfällt. „Aber unser Kader ist groß genug“, sieht Geiger da kein Problem. Die Partie in München beginnt um 13 Uhr.