Landsbergs Basketball-Damen unterliegen knapp im Spitzenspiel

Vermeldeten zuletzt meist die Damen der DJK Landsberg einen Sieg und die Herren gingen leer aus, so änderte sich das am vergangenen Spieltag: Im Spitzenspiel der Basketball-Bezirksoberliga mussten sich die Damen geschlagen geben, dafür setzte sich das Team Heimerer Schulen gegen den Tabellendritten durch.

Damen Als Tabellenführer waren die DJK-Damen zum Verfolger TSV München Ost II gefahren - nach der Partie tauschten beide Teams die Plätze - mit 54:61 mussten sich die Landsbergerinnen knapp geschlagen geben. „Über drei Viertel haben wir prima mitgehalten, am Ende ist uns dann ein bisschen die Kraft ausgegangen“, fasst Spielerin Linda Dambaur die Partie zusammen. Im Gegensatz zu den Gastgeberinnen hatte die DJK nur sieben Spielerinnen zur Verfügung - das reichte dann nicht. „Schade, denn wir haben richtig gut gespielt“, so Dambaur.

Ein Aufstieg in die Bayernliga ist weiter kein Thema

Nach dem ersten Viertel führte Landsberg noch mit 18:15, lag zur Pause jedoch 30:27 zurück. Das dritte Viertel endete unentschieden mit 13:13, im letzten brachten die Münchnerinnen den knappen Sieg unter Dach und Fach. „Jetzt müssen wir auf einen Ausrutscher von München Ost hoffen, dann könnten wir wieder die Tabellenführung übernehmen“, sagt Lisa Dambaur, denn den direkten Vergleich haben die DJK-Damen gewonnen. Nach wie vor kein echtes Thema ist ein Aufstieg in die Bayernliga: „Ich weiß gar nicht, ob eventuell der Zweite auch aufsteigt, damit beschäftigen wir uns erst, wenn die Saison beendet ist.“

Herren Was möglich ist, wenn das Team Heimerer Schulen etwas besser aufgestellt ist, zeigte die Partie beim deutlichen 79:59-Sieg beim Tabellendritten in Grünwald: Auch dank Florian Holl (Herren II) und Luis Ertl (U18) hatte Trainer „Miga“ Migala diesmal zehn Spieler zur Verfügung. Von Beginn an dominierte Landsberg die Partie und lag nach dem ersten Viertel bereits 22:13 in Führung. Im zweiten Abschnitt baute HSB den Vorsprung auf 17 Punkte aus, ehe Grünwald bis zur Pause auf 22:35 noch mal verkürzte.

Landsberg baut den Vorsprung immer weiter aus

Landsberg blieb auch im weiteren Spielverlauf konzentriert, führte zwischenzeitlich mit 30 Punkten, erst gegen Ende des Spiels, als den Landsbergern der Sieg nicht mehr zu nehmen war, ließ die Konzentration etwas nach und Grünwald konnte die Niederlage etwas freundlicher gestalten. In der Tabelle haben die Landsberger ihren sechsten Platz weiter gefestigt - und den Aufwärtstrend bestätigt.