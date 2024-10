Landsbergs Basketball-Teams starten in die Bezirksoberliga

Mitte September sorgten die Basketballer der DJK Landsberg mit der Schlagzeile „Vereinsauflösung droht“ für einiges Aufsehen. Diese deutliche Kommunikation hat offensichtlich Wirkung erzielt, inzwischen ist Bewegung in die Vorstandssuche gekommen, teilt der Verein mit. Auch wenn man noch keine Namen nennen will, gebe es doch gute Aussichten, in Kürze zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen zu können, auf der dann ein kompletter neuer Vorstand gewählt werden kann. Indes starten die Herren und Damen in die neue Saison der Bezirksoberliga.

Auch sportlich gibt es Positives zu berichten, die Saisonvorbereitung der Teams läuft gut. Die Heimerer Schulen Baskets werden die neue Saison in der Bezirksoberliga im Wesentlichen mit dem Team bestreiten, das in den Play-downs in der Vorsaison souverän den Klassenerhalt gesichert hat. Mittlerweile hat das Team von Coach Przemyslaw „Miga“ Migala drei Testspiele bestritten. Mit den München Baskets hatten sie den dicksten Brocken direkt zum Start zu Gast. Das Team spielt in der Regionalliga II, damit zwei Klassen höher als die Landsberger, und hat als Saisonziel den Aufstieg ausgegeben. Über weite Strecken des Spiels war allerdings kein „Zwei-Klassen-Unterschied“ zu erkennen. Erst im letzten Viertel zogen die Gäste davon und gewannen am Ende doch deutlich.

Souveräner Auftritt der Landsberger in Buchloe

Besser lief es beim Bezirksligisten VfL Buchloe, den die Landsberger nach einem souveränen Auftritt deutlich mit 88:53 besiegten. Besonders positiv zu vermerken war die Vielzahl von erfolgreichen Fast-Breaks, zuletzt eher eine Schwäche des Teams. Den vorletzten Test absolvierten die Landsberger Basketballer gegen Leitershofen III, das in der Bezirksoberliga Nord spielt. Bis Mitte des ersten Viertels tat sich das Migala-Team schwer und lag mit 12 Punkten hinten. Nach ersten Auszeit zeigten die Worte des Coachs Wirkung: Das Team spielte konzentrierter und führte zur Pause mit 45:31.

Die etwas unkonzentrierte Phase nach der Halbzeit erinnerte an die bekannten schwachen dritten Viertel der Landsberger. Aber im letzten Spielabschnitt besannen sich die Heimerer Schulen Baskets wieder auf Ihre Stärken und siegten verdient mit 74:61. Ein letztes Testspiel gegen den TV Augsburg II ist noch angesetzt, bevor das Team am 6. Oktober um 17 Uhr mit dem Gastspiel bei BC Hellenen München II in die neue Saison startet.

Damen gehen als Aufsteiger in die neue Saison

Am selben Tag beginnt die Saison für die Damen der DJK Landsberg, die nach dem Aufstieg nun gleichfalls in der Bezirksoberliga spielen. Zum Auftakt empfängt das Team den TSV Jahn Freising um 14 Uhr in der Saarburghalle. Bereits am Samstag, 5. Oktober (16.30 Uhr) startet die Herren II in der Saarburghalle gegen den TSV Peißenberg in die Bezirksklasse. (AZ)