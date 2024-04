Landsbergs Basketballer beenden Saison mit einem Heimsieg

Den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga hatten Landsbergs Basketballer schon sicher. Im letzten Heimspiel gegen München Basket II gaben sie dennoch alles.

Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr ging: Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg und München Basket II schenkten sich in ihrem letzten Saisonspiel nichts. Am Ende setzten sich die Landsberger, die als Tabellenführer die Abstiegsrunde beenden, gegen den Absteiger mit 85:83 durch.

Es war ein unterhaltsames letztes Saisonspiel im Landsberger Sportzentrum. Die Gastgeber hatten angekündigt, ein gutes Spiel zum Abschluss abliefern zu wollen, das gelang auch dank einer Gastmannschaft, die sich keineswegs kampflos ergab. Nach dem ersten Viertel lagen die Landsberger nur 27:26 in Führung. Bis zur Pause allerdings konnten sie sich auf 53:44 etwas absetzen.

Auch nach der Pause bleibt das Tempo hoch

Auch im manchmal kritischen dritten Viertel lief es diesmal bei den Gastgebern, die diesmal mit zwölf Spielern antreten konnten. Landsberg baute den Vorsprung auf 76:62 aus, da schien die Partie schon gelaufen. Doch München Basket II, das schon vor der Partie als Absteiger feststand, wehrte sich noch mal - und bei Landsberg funktionierte einfach nichts mehr. Die Gäste kamen immer näher heran, am Ende blieben aber doch die Landsberger Sieger. Und es gab auch noch eine gute Nachricht: "Die Mannschaft bleibt für die neue Saison im Großen und Ganzen zusammen", sagte Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg. Damit bleibt auch "Oldie" Michael Teichner: Er spielt seit 20 Jahren ununterbrochen für das Team Heimerer Schulen, wurde dafür in der Halbzeit geehrt - und versprach, noch eine Saison dranzuhängen.

Damen der DJK Landsberg steigen als Meister in die Bezirksoberliga auf

Neben den Herren gab es auch bei den Damen etwas zu feiern: Die Mannschaft holte sich überlegen den Titel in der Bezirksliga und wird kommende Saison, wie die Herren, in der Bezirksoberliga antreten. Ihr letztes Punktspiel in Passau gewannen die DJK-Damen nach einer hervorragenden ersten Halbzeit (42:18) und etwas holpriger zweiten doch deutlich mit 64:48. Damit haben die DJK-Damen nur eines von ihren 16 Saisonspielen verloren.

