Landsbergs Basketballer feiern einen wichtigen Sieg

Einen Tag vor dem Spiel gegen den MTSV Schwabing III, die den vorletzten Platz der Basketball-Bezirksoberliga belegen, hatte der Landsberger Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala inklusive sich selbst gerade einmal fünf Spieler auf der Liste. Doch rechtzeitig kam noch die Zusage von Michael Teichner, der sich aus einer langen Verletzungspause zurückmeldete. Außerdem stockten drei U18-Spieler und Florian Holl aus der 2. Mannschaft den Kader auf, sodass die Heimerer Baskets doch etwas optimistischer nach München fuhren.

Die Geschichte des Spiels ist dann schnell erzählt. Das DJK-Team übernahm von Beginn an das Kommando auf dem Feld und lag bereits zur Mitte des ersten Viertels mit 12 Punkten in Front. In dieser Phase fiel auch fast jeder Wurf in den gegnerischen Korb. Allein fünf Dreier waren die Basis für die 34:16-Führung zur ersten Pause. Mit diesem beruhigenden Vorsprung im Rücken bekamen ab dem zweiten Viertel auch die Youngster Nico Russ, Constantin Schell und Paul Zeller immer wieder Spielzeit, in der alle drei einen guten Eindruck hinterließen - und ein Extra-Lob vom Trainer erhielten. So führte das Team Heimerer Schulen zur Pause bereits 59:28.

HSB Landsberg sichert den 8. Tabellenplatz ab

Nach der Halbzeit agierten die Schwabinger deutlich aggressiver und gestalteten diesen Spielabschnitt ausgeglichen (21:21), wodurch Landsberg aber immer noch deutlich mit einer 80:49-Führung in die letzten zehn Minuten ging. Bei Landsberg ließ angesichts des Vorsprungs die Konzentration etwas nach, am ungefährdeten 91:66-Sieg änderte das aber nichts mehr. Mit dem Sieg haben die Heimerer Schulen Baskets ihren 8. Tabellenplatz weiter abgesichert. (AZ)

HSB: Geiger (13), Holl (15), Matosevic (21), Pietryga (24), Russ (2), Schell (3), Teichner, Welz (13), Zeller.