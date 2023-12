Landsbergs Basketballer haben beim Spitzenreiter Pech

Plus Beim Tabellenführer der Bezirksoberliga kassiert das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg eine klare Niederlage. So deutlich war der Spielverlauf aber nicht.

Zuversichtlich waren die Landsberger Basketballer zum Spitzenreiter der Bezirksoberliga, Oberhaching II, gefahren. Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg zeigte auch ein gutes Spiel, doch am Ende fehlte das nötige Glück im Abschluss.

Langsam wird es eng für das Team von Trainer Miga Migala: Nur die ersten drei Mannschaften der Bezirksoberliga erreichen die Aufstiegsrunde und davon sind die Landsberger momentan vier Punkte entfernt. „Noch ist aber alles möglich“, gibt sich Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg, kämpferisch.