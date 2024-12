Landsbergs Basketballer können Ausfälle nicht kompensieren

Da hatten sich die Landsberger Basketballer mehr ausgerechnet: Gegen den TuS Bad Aibling setzte es für das Team von Trainer „Miga“ Migala in der Bezirksoberliga eine deutliche Niederlage. Allerdings trat das Team Heimerer Schulen unter erschwerten Bedingungen an. Besser lief es für die DJK-Damen, die sich beim ESV Staffelsee II nach einer spannenden Schlussphase durchsetzten.

Herren Im Vorfeld hatten die Landsberger Basketballer in der Partie gegen die Fireballs die Favoritenrolle angenommen - im Spiel konnten sie dieser jedoch nicht gerecht werden. Das lag auch daran, dass Trainer Migala nur sechs Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, um die Bank aufzufüllen, halfen Akteure aus der zweiten Mannschaft und der Jugend aus. Trotz allem wäre für die Landsberger aber mehr drin gewesen, doch an diesem Tag schien der Korb zeitweise wie vernagelt.

Nach dem ersten Viertel lag das Team Heimerer Schulen nur einen Punkt zurück (17:18), aber im zweiten Abschnitt gelang praktisch nichts mehr. Egal, was die Landsberger versuchten, sie gerieten immer weiter in Rückstand und lagen nach dem zweiten Viertel bereits 26:44 zurück. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Migala stellte erfolgreich die Defensive um und auch selbst trafen die Landsberger wieder, kamen zwischenzeitlich auf acht Punkte ran und gingen mit einem 49:61 in die letzten zehn Minuten.

Ein Spiel steht für Landsbergs Basketballer noch an

Auf sieben Punkte verkürzten die Landsberger, doch dann zeigte sich erneut die Abschlussschwäche, und Bad Aibling zog konsequent weg. Die 56:85-Niederlage fiel um einiges zu hoch aus, doch Migala gab vor allem den jungen Spielern viel Einsatzzeit, nachdem klar war, dass dieses Spiel verloren war. Am 20. Dezember erwarten die Landsberger noch SV WB Allianz München (19.15 Uhr im Sportzentrum).

Damen Im letzten Spiel der Hinrunde feierten die Landsbergerinnen beim ESV Staffelsee II mit einem knappen 86:82 ihren fünften Sieg im sechsten Spiel. Nur zu Siebt waren die DJKlerinnen angereist. Dank eines konzentrierten Starts und einer guten Trefferquote lagen nach dem ersten Viertel mit 24:13 vorne. Dieser Vorsprung hielt nicht lange, denn nach einigen Dreier-Würfen der Gastgeberinnen führten diese zur Pause mit 44:40.

Auch nach der Halbzeit taten sich die Landsbergerinnen schwer und lagen nach dem dritten Spielabschnitt mit 57:59 zurück. Davon ließen sie sich nicht unterkriegen und erkämpften sich durch ein gutes Teamplay wieder eine knappe Führung. In der letzten Minute war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die DJK-Damen die stärkeren Nerven zeigten. Damit gehen die Aufsteigerinnen als Tabellenzweite in die Weihnachtspause. (AZ)