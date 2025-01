Landsbergs Basketballer können sich nicht revanchieren

Eigentlich hatten die Landsberger Basketballer zum Start ins neue Jahr auf Revanche gehofft, doch daraus wurde nichts. Bei Weißblau Allianz München gab es für das Team Heimerer Schulen erneut eine Niederlage. Diese fiel mit 56:66 noch deutlicher aus als im Hinspiel, allerdings traten die Landsberger erneut mit einem ganz kleinen Kader an.

Mit nur sieben Spielern trat HSB-Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala bei Weißblau-Allianz München, nachdem Lukas Klocker weiter an seiner Knieverletzung laboriert. Mit im Team war wieder U18-Spieler Nico Russ, der einige Spielminuten bekam und seine Sache erneut gut machte. Die Niederlage fiel diesmal um einige Punkte höher als vor drei Wochen (69:73), dennoch war das Spiel genauso ausgeglichen und eng wie zuvor in Landsberg. Zwar lagen die Heimerer Schulen Baskets bis auf eine kurze Führung im ersten Viertel stets hinten, aber der Vorsprung der Gastgeber war nur einmal zweistellig, und das mit dem letzten Korb Sekunden vor dem Abpfiff.

Landsbergs Basketballer bleiben im Mittelfeld der Bezirksoberliga

Meist betrug der Vorsprung der Gastgeber nur ein bis fünf Punkte und so waren die Landsberger auch drei Minuten vor Schluss wieder auf einen Punkt herangekommen. Doch beim Stand von 54:53 setzte sich, wie schon in anderen Situationen zuvor, die größere Erfahrung aufseiten der Allianz durch. Letztlich war es das fehlende Wurfglück der Heimerer Bakets, das den Ausschlag gab. Allein ihre durchschnittliche 3er-Ausbeute aus der bisherigen Saison hätte dem Team von Coach Migala schon gereicht, um das Spiel zu drehen. In der Tabelle stehen die Heimerer Schulen Baskets weiter auf Platz sechs, mit ausreichend Abstand zu den Abstiegsplätzen. (AZ)

HSB: Geiger (7), Hornung (10), Matosevic (16), Pietryga (17), Riabokin (5), Russ, Semle (1).