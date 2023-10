Landsbergs Basketballer machen es nicht ohne Verlängerung

Auch im zweiten Spiel der Bezirksoberliga müssen die Landsberger Basketballer "nachsitzen". In München entscheiden die Schiedsrichter die Partie.

Dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg scheinen vier Viertel in der Bezirksoberliga nicht zu reichen: Auch im zweiten Spiel, bei der Zweiten vom SB DJK München, mussten die Basketballer in die Verlängerung, diesmal fehlte aber das nötige Glück.

Von Beginn an entwickelte sich ein „wildes“ Spiel, in dem die Landsberger aber stets in Führung lagen. Erst in den letzten zwei Minuten des ersten Spielabschnitts verloren sie etwas den Faden und lagen zur ersten Pause mit 14:17 zurück. München verteidigte diesen knappen Vorsprung bis zur letzten Minute des zweiten Viertels. Zwei Korbleger der Landsberger Topscorer Tim Semle und Christoph Hornung sorgten für die knappe 29:28-Führung zur Halbzeit.

Im dritten Viertel zeigen die Landsberger eine schwache Leistung

Nach Wiederanpfiff erlebten die erneut das „berühmte dritte Landsberger Viertel“: Mit der plötzlich aggressiven Spielweise der Hausherren kam das Migala-Team überhaupt nicht zurecht. Mit 26:11 Punkten wurden die Gäste im dritten Viertel förmlich überrannt. Auch in den ersten Minuten des letzten Viertels ging es direkt so weiter und München baute seine Führung auf 19 Punkte aus.

Doch dann war es Tim Semle, der mit sechs Punkten in Folge die Lebensgeister seines Teams wieder weckte. Plötzlich lief es wieder beim Team Heimerer Schulen und zwei Minuten vor dem Ende stand es 66:66. Landsberg ging sogar zweimal in Führung, 16 Sekunden vor Ende lag aber wieder München zwei Punkte vorne. Der erst 18-jährige Sebastian Cibis schaffte aber den noch den 72:72-Ausgleich. Den zusätzlichen Freiwurf, den er zugesprochen bekam, konnte er dann nicht verwandeln und so ging es in die Overtime.

Zwei Freiwürfe sorgen für die Entscheidung

Auch die fünf Minuten Nachspielzeit waren hart umkämpft. Es war noch knapp eine Sekunde auf der Uhr, als München beim Stand von 82:82 zwei umstrittenen Freiwürfe erhielt, diese Chance ließ sich der Gastgeber nicht entgehen und traf zum Endstand von 84:82 für DJK SB München 2. Auf Landsberger Seite war man sich einig: Es war eine unnötige Niederlage.

DJK: Cibis (7), Ertl, Fiebich, Geiger (8), Hornung (13), Lupprich (4), Matosevic (11), Migala (3), Semle (27), Teichner (7), Wais (2).