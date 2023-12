Landsbergs Basketballer rechnen sich auch beim Spitzenreiter was aus

Plus Für die Basketballer von HSB Landsberg geht es zum Tabellenführer der Bezirksoberliga. Mit Oberhaching II haben die Landsberger noch eine Rechnung offen.

Auf den ersten Blick scheint es eine klare Angelegenheit zu sein: Als Vorletzter der Bezirksoberliga sind die Landsberger Basketballer beim Spitzenreiter Oberhaching II zu Gast. Doch es lohnt sich ein zweiter Blick, denn die Landsberger sind nur vier Punkte zurück. Zurecht rechnet sich das Team Heimerer Schulen bei der Partie am Sonntag etwas aus.

Es war schon im Hinspiel eine knappe Angelegenheit gewesen: Vor dem letzten Viertel lagen die Landsberger gerade mal einen Punkt zurück. „Dann ist uns aber etwas die Kraft ausgegangen“, blickt Horst Geiger, Zweiter Vorsitzender der DJK, auf die Partie zurück. Zudem fehlten den Landsbergern neben Tim Semle weitere Leistungsträger. „Diesmal sollten wir, abgesehen von Nicholas Fiebich, aber komplett sein.“