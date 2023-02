Landsbergs Basketballer sind beim TSV München Ost zu Gast

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg nimmt den nächsten Anlauf zum ersten Sieg in der Bayernliga. Das Hinspiel ging nur knapp verloren.

Vielleicht klappt es ja doch noch mit einem Sieg für die Landsberger Basketballer in der laufenden Bayernliga-Saison. Am Samstag, ab 20 Uhr, sind Trainer Miga Migala und sein Team beim TSV München Ost zu Gast. Im Hinspiel hatten die Landsberger gegen den Tabellenachten am Ende mit 55:65 verloren.

Entscheidend wird am Ende sein, wer für die Landsberger Basketballer auflaufen kann – und wie viele Spieler Trainer Migala zur Verfügung stehen. Im Hinspiel gegen München Ost hatten die Landsberger eine gute erste Halbzeit gezeigt und waren sogar mit einer 34:22-Führung in die zweite Hälfte des Spiels gegangen.

In der zweiten Halbzeit lässt Landsberg nach

Da konnten die Landsberger aber nicht an die Leistung zuvor anknüpfen und lagen vor den letzten zehn Minuten 42:46 hinten. Chancenlos sollten die Landsberger in diesem Spiel – je nach Aufstellung – nicht sein.

Auch wenn das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg ein kleines Wunder brauchen, um den Abstieg aus der Bayernliga noch zu verhindern: Zumindest nicht punktlos sollte man den Gang in die Bezirksoberliga antreten. (mm)