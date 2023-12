Landsbergs Basketballer sind diesmal zum Siegen verdammt

In Landsberg kommt es zum Kellerduell der Basketball-Bezirksoberliga. Gastgeber Landsberg muss punkten, um weiter Chancen auf die Aufstiegsrunde zu haben.

Nur eine kurze Pause haben die Landsberger Basketballer über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr: Bereits am 7. Januar steht das Nachholspiel in der Bezirksoberliga gegen die DJK SB München II an. Zuvor aber schließt das Team Heimerer Schulen das Jahr 2023 mit dem Heimspiel gegen Bad Aibling, am Samstag, ab 19.30 Uhr im Sportzentrum ab. Und da ist ein Sieg Pflicht.

Noch haben die Landsberger die Chance, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Platz drei, der den Einzug ermöglichen würde. Mit Bad Aibling kommt nun das Schlusslicht der Liga zum Vorletzten: Für die Landsberger ist damit ein Sieg Pflicht, will man sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren.

Schon am 7. Januar 2024 geht es für Landsbergs Basketballer weiter

Das Hinspiel hatten die Landsberger gewonnen, wenn auch knapp mit 66:61. Die Gäste konnten bislang nur einen Erfolg feiern, ein ebenfalls knappes 62:60 gegen den TSV Grünwald. Bei den Gastgebern wird viel davon abhängen, wer auflaufen wird. Weiter geht es für das Team von Trainer Miga Migala bereits am Sonntag, 7. Januar 2024, dann wird die Partie gegen DJK SB München II ab 17 Uhr im Sportzentrum nachgeholt. (mm)