Landsbergs Basketballer starten in München ins neue Jahr

Plus Für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg steht die erste Bayernligapartie im neuen Jahr an. Gegen Bayern MünchenIV fehlen mehrere Stammspieler.

Für die Landsberger Basketballer geht die Bayernliga weiter: Am Samstag ist das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg bei der vierten Mannschaft des FC Bayern München zu Gast. Obwohl etliche Spieler ausfallen, ist DJK-Vorsitzender Horst Geiger zuversichtlich.