Landsbergs Basketballer stellen sich auf Umbruch ein

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg verliert das Kellerduell gegen Burghausen. Der Klassenerhalt in der Bayernliga wird immer schwieriger.

Es war ein typisches Kellerduell zwischen dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg und den Wacker Knights Burghausen. Spielerische Leckerbissen waren Mangelware, ebenso erfolgreiche Korbwürfe. Nach der 46:55-Niederlage können die Landsberger zwar noch den Klassenerhalt in der Bayernliga schaffen, aber es ist Zeit, sich auch andere Ziele zu setzen.