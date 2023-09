Basketball

Mission Wiederaufstieg beginnt für Basketballer der DJK Landsberg

Plus Die Basketballer der DJK Landsberg wollen möglichst sofort zurück in die Bayernliga. Im Kader gibt es Verstärkungen. Zum ersten Saisonspiel kommt München-Forstenried.

Ab dem Wochenende gehen die Landsberger Basketballerinnen und Basketballer wieder auf Korbjagd. Mit insgesamt zehn Mannschaften von der U10 bis zu den Damen- und Herrenteams startet die DJK Landsberg in die neue Saison. Die erste Herrenmannschaft der DJK, die Heimerer Schulen Baskets, empfängt am Samstag ab 19.30 Uhr den TSV München-Forstenried in der Bezirksoberliga Süd im Sportzentrum Landsberg und will mit einem Sieg den Grundstein für das Saisonziel legen: mindestens die Aufstiegsrunde erreichen und möglichst in die Bayernliga zurückzukehren. Horst Geiger, 2. Vorsitzender des Vereins, äußert sich gegenüber unserer Redaktion zum Kader und den Gegnern.

DJK Landsberg tritt mit einem jungen Team in Bezirksoberliga an

Die gute Nachricht ist: Landsberg konnte seine Mannschaft in der bestehenden Form weitgehend zusammenhalten und verfügt somit über einen Kader, der höherklassig schon einiges an Erfahrungen sammeln konnte. Wegen Personalsorgen griffen die Heimerer Schulen Basket Landsberg (HSB) in der vergangenen Saison immer wieder auf Akteure aus ihrer guten U20 zurück. „Wenn ich Spielertrainer Miga Migala mal außen vor lasse, liegt unser Altersschnitt bei 25 Jahren“, so Geiger. Er sieht in dem Team „eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“

