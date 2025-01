Mit Dirk Nowitzki will Leonie Fiebich nicht verglichen werden

Warum sind sie jetzt aktuell in Spanien und bereiten sich nicht in den USA auf die nächste Meisterschaft vor?

LEONIE FIEBICH: Gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. Ich hab halt hier in Spanien total Spaß am Basketball spielen. Mir gefällt die Mentalität von den Spaniern, wie die Basketball spielen. Und ich habe hier mit Valencia einen Top-Verein auf europäischer Ebene gefunden, mit professionellen Strukturen. Ich hoffe natürlich, dass wir uns auch in der Euroleague ganz gut machen und da oben mitspielen. Weil ich finde: der europäische Basketball ist schon auch toll.

Und Valencia als Stadt ist schon auch nicht so schlecht, oder?

FIEBICH : Ja klar: jeden Tag Sonne, der Stadtstrand. . .

Was sind denn jetzt die nächsten großen sportlichen Ziele?

FIEBICH : Also von wegen neues Jahr, neue Ziele? Ich lebe nach dem Motto: im Hier und Jetzt. Also will ich jetzt in Spanien erst mal die Saison gut zu Ende bringen. Und dann ist für mich die Nationalmannschaft im Fokus. Wir spielen eine Europameisterschaft (18. bis 29. Juni; Anm. d. Red.) mit der Vorrunde in Hamburg. Und da wollen wir gerne eine Medaille als Team holen, das wäre der nächste Schritt für uns. Was dann mit der WNBA passiert, weiß ich noch nicht so genau. Ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwie kombinieren und trotzdem in New York spielen kann.

Icon Vergrößern Bei den Olympischen Spielen war für Leonie Fiebich und ihr Team im Viertelfinale Endstadtion. Jetzt soll bei der WM eine Medaille her. Foto: Marcus Brandt/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Bei den Olympischen Spielen war für Leonie Fiebich und ihr Team im Viertelfinale Endstadtion. Jetzt soll bei der WM eine Medaille her. Foto: Marcus Brandt/dpa (Archivbild)

Man zieht in Deutschland gern Vergleiche – wenn man Sie als das weibliche Pendant zu Dirk Nowitzki bezeichnet – ist das für Sie gut oder eher nicht gut?

FIEBICH : Auf keinen Fall ist das gut! Ich will niemals mit Dirk Nowitzki verglichen werden!

Warum nicht?

FIEBICH: Da kann ich nur verlieren.

In New Yorh herrschte die totale Ausnahmesituation

Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Basketball in Spanien und den USA in Bezug auf die Aufmerksamkeit durch die Medien und die Zuschauer?

FIEBICH : In New York war das die totale Ausnahmesituation. So einen Fan-Support habe ich noch nie irgendwo gesehen. Die waren da echt emotional alle dabei. Das war sehr, sehr cool. Wir haben in den Play-offs dann konstant vor 20.000 Zuschauern gespielt, das war schon auch sehr cool. In Spanien ist das natürlich ein bisschen weniger, die mediale Aufmerksamkeit ist auch ein bisschen weniger. Aber hier wird zum Beispiel an jedem Spieltag ein Spiel im normalen Fernsehen live übertragen. Das ist schon toll. Wenn man den Leuten auf der Straße begegnet, dann kennen die meisten sich auch mit Basketball aus. Das ist ja in Deutschland eigentlich gar nicht der Fall. Also der Hype in Spanien ist geringer als in Amerika, aber es ist großes Verständnis da - und auch eine große Unterstützung.

Lässt sich der WNBA-Titel mit New York Liberty mit dem Pokalsieg bei ihrem Ex-Verein Basket Saragossa überhaupt vergleichen? Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Teilnahme an den Olympischen Spielen?

FIEBICH : Also ich bin ganz ehrlich: der Pokalsieg mit Saragossa – wenn ich da jetzt dran denke, kriege ich sofort Gänsehaut. Das war wirklich Top-Top. Emotional war ich da so drin, bei diesem Sieg. Dann, würde ich sagen, kommt die Teilnahme mit der Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen. Das ist das, was man sich als kleines Kind erträumt, dass man da mal daran teilnimmt. Und dann kommt der WNBA-Titel.

Für Leonie Fiebich ist der Druck gestiegen

Nach den Auszeichnungen als beste Spielerin der spanischen Liga und der Wahl ins All-Rookie-Team (die besten Spielerinnen, im ersten Jahr in der Liga; Anm. d. Red.) in den USA – wie groß ist der Druck, den Erwartungen standzuhalten?

FIEBICH : Eigentlich gefällt es mir total, in der Underdog-Rolle zu sein. Wenn man performed, ist das klasse, wenn nicht, dann halt nur okay. Jetzt ist das anders, jetzt habe ich schon deutlich mehr Druck. Da muss ich halt mit umgehen. Normalerweise kann ich das ganz gut, wenn es sich auf´s Basketball bezieht. Aber es ist eine neue Herausforderung. Überall wird hier in Valencia angekündigt „Die MVP ist zurück“ (MVP: Most Valuable Player = Wertvollste Spielerin der Saison; A.d.R) und so. Aber ich würde sagen, der Druck von außen ist lange nicht so groß wie der Druck, den ich mir selber mache.

Als „Weltenbummlerin“ in Sachen Basketball: Wo fühlt sich Leonie Fiebich eigentlich wirklich zu Hause?

FIEBICH : Das ist schwierig. Ich habe ein bisschen Probleme mein Zuhause zu finden. Wenn man die ganze Zeit umherzieht, aus zwei Koffern und alle sechs Monate in einem anderen Land lebt, ist das einfach schwierig, ein wirkliches Zuhause zu finden. Ich würde sagen, dass sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass meine Familie und meine Freunde mein Zuhause sind. Die Reisen mir hinterher. Natürlich New York, Valencia - sind ja auch coole Standorte, da kann man schon mal ein bisschen Urlaub machen. Aber es hilft natürlich total, wenn meine Komfortzone mich besuchen kommt. Da freue ich mich dann total. Das ist schon mein Zuhause.

Leonie Fiebich Sie ist 192 Zentimeter groß. Sie ist 25 Jahre alt. Sie kommt aus Landsberg und ist die aktuell wohl beste deutsche Basketballspielerin. Leonie Fiebich stellte mit 61 Punkten in den fünf Finalspielen der WNBA (dem Gegenpart zur männlichen NBA) einen neuen Rekord auf: so viele Punkte hatte noch kein Rookie (Spielerin im ersten Jahr ihrer Karriere in dieser Liga) bislang erzielt. Leonie Fiebich hat es über mehrere Stationen in Deutschland, Frankreich und Spanien in die USA geschafft und dort sofort im ersten Jahr die Meisterschaft gewonnen. Die erste für New York nach 51 Jahren. Aktuell ist Leonie Fiebich beim spanischen Meister Valencia Basket auf Körbejagd. Ihr Team gewann vergangenes Wochenende mit 103:69 Punkten beim Club Islas Canarias. Fiebich war zweitbeste Punktesammlerin ihrer Mannschaft.