Nur ein Sieg reicht den Landsberger Basketballern diesmal nicht

Plus In Grünwald bestreiten die Landsberger Basketballer das letzte Spiel der Vorrunde. Dann beginnt das Zittern, ob es für die Aufstiegsrunde reicht.

Von Margit Messelhäuser

Die Landsberger Basketballer haben es nicht mehr selbst in der Hand, ob es nach der Vorrunde in die Auf- oder Abstiegsrunde geht. Aber das Team von Trainer Miga Migala kann die Chancen, doch die Aufstiegsrunde zu erreichen, in seinem letzten Spiel noch mal deutlich vergrößern. Allerdings reicht dazu ein Sieg allein in Grünwald nicht aus.

Die Tabelle in der Bezirksoberliga Gruppe Süd ist noch nicht eindeutig: Als erste schließen die Landsberger die Vorrunde am Sonntag mit ihrer Partie in Grünwald (Beginn 18 Uhr) ab, dann heißt es abwarten. "Es ist natürlich nicht toll, danach noch mindestens eine Woche warten zu müssen", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg, doch das lasse sich nun mal nicht ändern. "Nach dem Wochenende sind aber sicher schon Tendenzen abzusehen."

