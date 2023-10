Perfekter Start für die Landsberger Basketballer in der Bezirksoberliga

Nach dem Abstieg aus der Bayernliga gelingt Landsbergs Basketballern ein gelungener Auftakt in der neuen Liga. Nach vier Vierteln ist das Spiel aber nicht zu Ende.

Als Bayernliga-Absteiger setzten die Landsberger Basketballer in der Bezirksoberliga gleich mal ein Ausrufezeichen. Zum Auftakt gewannen sie das Heimspiel gegen München-Forstenried mit 94:93 – benötigten dazu aber eine Zusatzschicht.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel“, fasst Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK, die Partie zusammen. Meist lief das Team Heimerer Schulen einem Rückstand hinterher, nur nach dem dritten Viertel lag Landsberg knapp vorne (60:55). Doch dann zogen die Gäste wieder weg und buchstäblich in letzter Sekunde gelang Neuzugang Tim Semle mit einem Dreier der 76:76-Ausgleich – es ging in die Verlängerung. Auch hier musste HSB erst einen Rückstand aufholen, gewann dann aber mit 94:93 die ersten Punkte.

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg überzeugt durch mannschaftliche Geschlossenheit

„Toll war, wie die Mannschaft zusammengespielt hat“, so Horst Geiger. Die Zuschauer – wenn es auch nicht viele waren – seien vor allem zum Schluss prima mitgegangen und hätten für eine tolle Stimmung in der Halle gesorgt. „Und wenn wir wieder mehr gewinnen, kommen hoffentlich auch wieder mehr“, so Geiger. Einen Wermutstropfen gibt es aber auch bereits bei den Landsbergern, denn der zweite Neuzugang Jordi Sans fiel vorzeitig mit einer Fußverletzung aus. (mm)