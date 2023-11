Rückschlag für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg

In der Basketball-Bezirksoberliga rutscht HSB Landsberg auf den vorletzten Tabellenplatz. Der Grund für die Niederlage gegen Schwabing III ist schnell gefunden.

Schlechte Nachrichten hatte es für die Basketballer der DJK Landsberg schon vor dem Spiel gegeben. Nach der Partie gegen die dritte Mannschaft des MTSV Schwabing wurden die Nachrichten nicht besser.

Im Vorfeld des Kellerduells der Basketball-Bezirksoberliga hatte es noch so ausgesehen, als müssten die Landsberger nur auf Topscorer Tim Semle verzichten. Doch als das Spiel angepfiffen wurde, fehlten mit Marc-Oliver Siegwardt, Marc Lupprich und Benedikt Schreiber drei weitere Stammspieler. So hatte Coach Migala nur elf Spieler inklusive sich selbst auf dem Spielbogen.

Landsberg startet gut in die Partie gegen Schwabing

Nach sechs Minuten aber führten die Hausherren mit 13:5 und es sah nach einer deutlichen Führung nach dem ersten Viertel aus. Aber plötzlich verloren die Landsberger den Faden und der Tabellenvorletzte kam zur ersten Pause auf 15:16 ran. Direkt nach Wiederanpfiff zogen die Migala-Schützlinge wieder auf sieben Punkte weg – um innerhalb von zwei Minuten mit drei Punkten hinten zu liegen. Immerhin: Zur Pause führte das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg mit 37:30.

Am Ende treffen nur mehr die Gäste

Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang und Landsberg baute den Vorsprung auf 48:38 aus. Zwar schmolz der Vorsprung auf 50:45, doch schnell stand es im Schlussabschnitt wieder 54:45. Es folgte eine 10:0-Serie der Gäste und deren zweite Führung. Drei Minuten vor Schluss lagen aber wieder die Gastgeber vorne. Doch nun war der Korb für das HSB-Team wie zugenagelt, während Schwabing weiter traf. Mit 68:59 entführten die Gäste die Punkte aus dem Sportzentrum. Damit rutschen die Landsberger auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Noch ist in dieser Gruppe aber alles offen, da keine Mannschaft ohne Niederlage ist. Am Samstag kommt der Tabellendritte TSV Grünwald. Bleibt zu hoffen, dass dann bei den Heimerer Schulen Baskets wirklich wieder alle Mann dabei sind. (AZ)

HSB: Cibis (4), Ertl, N. Fiebich (2), S. Fiebich, Geiger (6), Hornung (16), Matosevic (8), Migala (1), Riabokin (3), Teichner (6), Wais (13).