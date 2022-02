Basketball

19:12 Uhr

Schwere Aufgabe für die Landsberger Basketballer

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg kämpft um den Klassenerhalt in der Bayernliga. Gegen den Tabellenzweiten fehlen viele Landsberger Stammspieler.

Von Margit Messelhäuser

Diesmal sollte es wieder klappen: Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg sollte wieder im Einsatz sein. Nach einigen coronabedingten Spielabsagen steht am Samstag die Partie in Traunstein an. Was der neue Landsberger Trainer Mathias Braun als Ziel für seine Mannschaft ausgibt.

