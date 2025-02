Sind die Damen der DJK Landsberg auf dem Weg in die Bayernliga?

Als Aufsteiger in die Basketball-Bezirksoberliga stehen die Damen der DJK Landsberg an der Tabellenspitze - am Sonntag müssen sie diesen Platz gegen den härtesten Konkurrenten verteidigen, beim TSV München Ost II. Dass es so gut läuft, hat mehrere Gründe und ist gar nicht so überraschend. Für die Herren geht es am Samstag beim Tabellendritten Grünwald darum, sich für eine gute Leistung auch zu belohnen.

In der Bezirksoberliga-Saison bricht für die Landsberger Damen so langsam die „Crunchtime“ an: Noch vier Spiele, inklusive dem am Sonntag in München, haben sie zu absolvieren und fahren mit einem Spiel, aber auch zwei Punkten mehr als die Gastgeberinnen nach München. Da der Tabellendritte Fürstenfeldbruck bereits sechs Zähler zurückliegt, läuft alles auf einen Zweikampf an der Spitze hinaus. Für die DJK-Damen ist der bisherige Erfolg gar nicht so überraschend: „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen, wir hatten uns schon ausgerechnet, oben mitspielen zu können“, sagt Spielerin Linda Dambaur.

DJK-Basketballerinnen müssen mit kleinem Kader auskommen

Allerdings haben die DJKlerinnen - wie die Herren - meist nur einen kleinen Kader zur Verfügung. „Wir sind zwar elf Spielerinnen, aber zwei, drei fallen meist aus“, so Dambaur - unter anderem seien auch Mütter dabei, da spiele der Basketball gegenüber der Familie natürlich die zweite Geige. „Mit einem Aufstieg in die Bayernliga haben wir uns deshalb auch noch gar nicht beschäftigt“, räumt Dambaur ein. Überhaupt müsse dieser ja erst mal sportlich erreicht werden, und noch sei die Saison nicht zu Ende. Auch in München werden die DJK-Damen wieder mit einem kleinen Kader antreten müssen: „Drei Absagen haben wir auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass wir mit acht Spielerinnen auflaufen können.“ Verstärkung soll da wieder aus der Jugend kommen. Das Hinspiel haben die Landsberger gewonnen (74:65) und „München ist sicher auf Revanche aus“, erwartet Linda Dambaur ein packendes Spiel. Die Partie beginnt am Sonntag in München um 17 Uhr.

Ebenfalls auswärts am Start sind die Herren in der Bezirksoberliga: Das Team Heimerer Schulen gastiert am Sonntag beim Tabellenvierten TSV Grünwald. Dabei geht es für das Team von Trainer „Miga“ Migala darum, den Platz im Mittelfeld abzusichern. Vermutlich werden die Landsberger wieder mit einem kleinen Kader antreten, sollten sich aber an die Leistung zuletzt gegen den Tabellenzweiten Oberhaching anküpfen können, dürfte in Grünwald was drin sein. Die Partie beginnt am Sonntag um 18 Uhr.