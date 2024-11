Teuer erkaufter Sieg für HSB Landsberg gegen Grünwald

Spiele gegen den TSV Grünwald sind nie einfach für die Heimerer Schulen Baskets, doch dem Team von Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala gelang die Revanche in der Basketball-Bezirksoberliga. Und das aufgrund von Ausfällen unter erschwerten Bedingungen, zudem war der Erfolg am Ende teuer erkauft.

Vergangene Saison hatte Grünwald die Landsberger - obwohl punktgleich - aufgrund des direkten Vergleichs in die Play-downs geschickt, das war noch in den Köpfen der Landsberger. Allerdings musste Migala wieder auf Leistungsträger verzichten. Neben Sebastian Cibis und Michael Teichner fielen kurzfristig Lukas Klocker und Christoph Hornung krank aus. Positiv war die Rückkehr von Marc-Oliver Siegwardt und Marc Lupprich. Aber Grünwald erging es nicht besser - unter anderem fehlte Topscorer Roy Goffer. So begann das Spiel mit neun Landsbergern gegen sieben Gäste. Doch schon bald war zahlenmäßig der Ausgleich hergestellt: Bereits in der ersten Spielminute verletzte sich Marc Lupprich, in der 12. Minute fiel Simon Wais aus.

Landsberg macht aus dem Rückstand schnell einen Vorsprung

Zu Beginn schien der Tabellendritte aus Grünwald die Ausfälle besser kompensieren zu können und ging schnell 8:2 in Führung. Nach einer Auszeit fanden die Landsberger besser in die Partie, erzielten schön herausgespielte Körbe und führten nach dem ersten Viertel 22:12. Den Vorsprung baute HSB bis zur Pause auf 46:25 aus - der Vorsprung war hochverdient und gab Sicherheit. Auch nach dem Seitenwechsel traf Grünwald zwar immer mal wieder, aber auf jeden Punkt der Gäste ließen die Hausherren zwei folgen. So ging auch der dritte Spielabschnitt mit 25:12 an Landsberg. Was aufseiten der Grünwalder nach der Halbzeit deutlich zunahm, war die Kritik an den Schiedsrichtern, dies gipfelte im letzten Viertel im zweiten technischen Foul für einen Grünwalder, doch es dauerte, bis dieser regelkonform die Halle verlassen hatte.

Die Spielunterbrechung brachte das Landsberger Team etwas aus dem Tritt - das nutzte Grünwald, um das letzte Viertel mit 23:19 für sich zu entscheiden. Am hochverdienten 90:60-Heimsieg der Heimerer Schulen Baskets änderte das nichts mehr. Der Sieg bringt die HSBler wieder zurück auf den dritten Tabellenplatz, ist aber durch die Verletzungen von Marc Lupprich und Simon Wais teuer erkauft. (AZ)

DJK: Geiger (13), Lupprich, Matosevic (21), Pietryga (4), Riabokin (9), Schumacher (14), Semle (22), Siegwardt (4), Wais (3).