Ungleiches Duell wartet auf Landsbergs Basketballer

Die Landsberger Basketballer haben den Tabellenzweiten der Bayernliga zu Gast. Worauf es HSB-Trainer Migala ankommt.

Mit einem Heimspiel geht es in der Basketball-Bayernliga für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg weiter. Allerdings treten die Gastgeber als krasser Außenseiter an, zu Gast ist nämlich der noch ungeschlagene Tabellenzweite MTV München. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sportzentrum.

Nach wie vor warten die Landsberger Basketballer auf den ersten Sieg in dieser Saison – bislang hatte man sieben Niederlagen hinnehmen müssen und steht logischerweise auf dem letzten Platz in der Tabelle der Bayernliga Südwest. Doch auch drei weitere Mannschaften sind mit einem, beziehungsweise vier Punkten noch in Reichweite. Noch ist also nichts verloren.

Die Gäste sind noch ungeschlagen

Auch wenn man am Samstag nicht mit dem ersten Sieg rechnen kann, das wäre doch eine Sensation, der MTV München musste bislang noch keine Niederlage hinnehmen. Landsbergs Trainer Miga Migala sieht hier eher die Chance für seine Spieler wieder ein Stück dazuzulernen – es werde darum gehen, die Gäste nicht zu weit enteilen zu lassen.

Auch wenn es bislang gar nicht läuft für die Landsberger, die Einstellung, die seine jungen Spieler dennoch im Training und auch bei den Spielen zeigten, beeindrucke ihn, so Migala. „Die jungen Spieler bekommen viel Einsatzzeit und sie sagen auch, dass es ihnen Spaß macht.“ Das sei momentan das Wichtigste.

Erfahrene Spieler fehlen erneut

Allerdings wird auch diesmal wieder die Last auf den Schultern der Jungen liegen, den von den erfahrenen Spielern steht beispielsweise Chris Hornung nicht zur Verfügung und auch der Einsatz von Michael Teichner ist ungewiss. „Er hat zuletzt in zwei Spielen verletzt gefehlt, ob er diesmal wieder dabei ist, muss erst abgewartet werden.“ (mm)