Wetter macht Landsbergs Basketballern einen Strich durch die Rechnung

Für Samstagabend haben die Basketballer der DJK Landsberg ein besonderes Spiel in der Bezirksoberliga geplant. Doch das Wetter sorgt für eine Absagte der Partie.

Es hätte ein besonderes Heimspiel werden sollen für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg: Zu der Partie gegen die DJK SB München II waren ehemalige Spieler, Trainer, Vorstände und Sponsoren eingeladen worden. Doch am Samstagmittag kam die Absage. "Schade, aber angesichts des Wetters ist es nur vernünftig, die Partie abzusagen", erklärte Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg, der nun aber vor einem Problem stand.

Mit mehr als 200 Besucherinnen und Besucher hatten die Landsberger für diese Partie gerechnet - entsprechend hatte sich auch das Catering vorbereitet. "Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Semmeln und Baguettes loswerden", sagte Geiger, doch das Problem sollte gelöst werden können. Angesichts der Schneehöhe am Samstagmorgen hatte er bereits mit einer Absage gerechnet, die dann mittags vonseiten der Münchener auch kam. "Dort geht gar nichts mehr, und so macht es auch keinen Sinn", so Geiger.

Der Nachholtermin steht noch nicht fest

Wann die Partie nachgeholt werden kann, stehe noch nicht fest. "Wir haben vor Weihnachten und im Januar noch zwei mögliche Termine am Wochenende", sagte Horst Geiger. Es wäre aber auch möglich, an einem Wochentag anzutreten. Was den "Old Folks Day" betreffe, so werde man versuchen, diesen nachzuholen. "Es ist natürlich schade, denn es war alles vorbereitet", sagte Geiger. "Das Wetter hätte gerne noch eine Woche warten dürfen", fügte er mit einem Schmunzeln an, doch das sei nun nicht zu ändern. Und aufgeschoben, so der DJK-Verantwortliche, sei nicht aufgehoben.