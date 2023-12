Wichtiger Sieg für Landsbergs Basketballer in der Bezirksoberliga

Im Kellerduell der Basketball-Bezirksoberliga setzt sich Landsberg deutlich durch. Damit kann das Team Heimerer Schulen zuversichtlich ins neue Jahr gehen.

Mit einem Erfolgserlebnis beendet das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg das Jahr 2023: In der Basketball-Bezirksoberliga gelang dem Gastgeber ein wichtiger Sieg gegen Bad Aibling.

Bis auf Kapitän Michael Teichner waren alle Spieler fit, sodass Coach Miga Migala eine komplette Bank zur Verfügung hatte. Und sein Team erwischte einen hervorragenden Start. Nach sechs Minuten führten die Heimerer Baskets gegen das Liga-Schlusslicht mit 14:3, bis dahin auch in dieser Höhe verdient. Doch dann fanden die Gäste besser ins Spiel und verkürzten bis zur ersten Pause auf 20:16. Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hielten sie weiter gut dagegen – der Vorsprung der Hausherren schmolz auf zwei Punkte. Aber so eng wurde es im weiteren Verlauf nicht mehr: Die DJKler fanden ihren Rhythmus und lagen zur Pause 49:34 vorne.

Der dritte Viertel ist hart umkämpft

Das folgende dritte Viertel war hart umkämpft. Zwar zogen die HSBler zwischenzeitlich auf 20 Punkte weg, aber die Gäste blieben dran und mit einem 67:51 ging es ins letzte Viertel. Wieder bauten die Gastgeber den Vorsprung aus, doch dann wollte der Ball einfach nicht mehr in den Aiblinger Korb fallen, während die Gäste immer wieder von der Freiwurflinie erfolgreich waren. Trotzdem ging auch dieses letzte Viertel mit 20:15 an die Heimerer Schulen Baskets, die das Kellerderby deutlich mit 87:66 gewannen. Trainer Migala und sein Team liegen damit nur mehr zwei Punkte hinter dem wichtigen dritten Platz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde.

Nach einer kurzen Weihnachtspause steht für die Herrn I am 7. Januar ab 17 Uhr im Sportzentrum das Nachholspiel gegen DJK SB München II an. Auch die anderen DJK-Teams, die am Wochenende spielten, waren erfolgreich. Die U14 gewann bei den Dachau Spurs mit 112:26. Die Damen besiegten die Gäste aus Ackermannbogen mit 93:27. Also ein sehr guter Jahresabschluss für die Sportler und Sportlerinnen der DJK Landsberg. (AZ)

DJK: Cibis (5), Fiebich (3), Geiger (4), Hornung (12), Lupprich (2), Matosevic (9), Riabokin (3), Sans (3), Schreiber (10), Semle (20), Siegwardt (12), Wais (4).