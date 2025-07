Basketballer Ivan Kharchenkov verlässt Bayern München und geht in die USA

Es ist erst wenige Tage her, da wurde Ivan Kharchenkov mit den Basketballern des FC Bayern München zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister. Für den 18-Jährigen war es der letzte Titel in Deutschland - jedenfalls, wenn es für ihn nach Wunsch läuft. Er wird in Kürze in die USA an ein College wechseln und hat dort die NBA als großes Ziel.

Treue Fans der Landsberger Basketballer erinnern sich noch gut an den „kleinen Ivan“, der in der Halbzeitpause des Teams Heimerer Schulen auf dem Feld herumfegte und vom Ball nicht zu trennen war. Inzwischen zählt Kharchenkov, dessen Vater Sascha lange die erste Mannschaft der Landsberger trainiert hat, zu den größten Basketball-Talenten in Deutschland - und nutzt nun die Gunst der Stunde, in den USA den nächsten Karrieresprung zu machen.

Das College zählt zu den besten Adressen in Sachen Nachwuchs-Basketball in den USA

Über seine Agentur kam der Kontakt zum Tucson-College in Arizona zustande. Die Mannschaft spielt in der NCAA und das College zählt zu den Top-12-Adressen in Sachen Nachwuchs-Basketball in den USA. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Agenten hat sich der Basketballer für diesen Schritt entschieden und seine Mutter Elena, früher selbst erfolgreiche Basketballerin, wird ihn auch in den ersten Wochen begleiten. „Es ist für mich schon wichtig, denn meine Eltern geben mir viel Sicherheit“, freut sich Ivan auf die kommenden Wochen.

Was ihn dort genau erwartet, da muss sich der junge Basketballer noch überraschen lassen - auch welches Studium er in Angriff nehmen wird, steht noch nicht fest. „Ich fliege schon bald, weil ich noch die Summer-School besuchen muss. Was ich dann studieren werde, werde ich dort spontan entscheiden“, so Ivan Kharchenkov, der vor seiner Abreise aber noch mal für ein paar Tage seine Eltern besucht, die nach wie vor in Landsberg leben. Ganz konkret sind dagegen seine Pläne bezüglich einer Rückkehr nach Deutschland: „Hoffentlich erst nach einer erfolgreichen NBA-Karriere...“.