Teams der Lechrain Volleys überzeugen bei Turnieren

Mehrere Teams sind im Beachvolleyball am Start. Für ein Duo gibt es Silber bei der Bezirksmeisterschaft.

Sehr zufrieden sind die Lechrain Volleys mit dem Abschneiden ihrer Teams bei Beach-Meisterschaften. Neben den bayerischen Meisterschaften für die U18-Damen stand auch die schwäbische Bezirksmeisterschaft der U15-Mädchen an.

In Lenggries wurde die bayerische U18-Meisterschaft ausgetragen. Caja Karpf (Lechrain Volleys) und ihre Beachpartnerin Anna-Maria Mautz (TSV Sonthofen) starteten von Setzlistenplatz fünf, Annabelle Heiduk und Nina Pentenrieder (beide Lechrain Volleys) von Platz sieben.

Karpf/Mautz mussten in der Vorrunde nur eine Niederlage hinnehmen und beendeten diese auf dem zweiten Platz. Pech hatten Heiduk/Pentenrieder, die eine sehr schwere Gruppe erwischten. Trotz einer guten Leistung gelang ihnen kein Sieg und sie spielten damit um die Plätze neun bis 16. Erneut bekamen sie es mit zwei Spielerinnen der Bayernauswahl zu tun und mussten sich auch in diesem Spiel geschlagen geben.

Duo der Lechrain Volleys steht im Spiel um Platz drei

Besser lief es für Caja Karpf und Anna Maria Mautz: Die beiden setzten sich im Tiebreak durch und zogen in die nächste Runde ein. Dort trafen sie auf die späteren Siegerinnen Antonia Herpich (Straubing) und Alena Pauker (Sonthofen). In zwei Sätzen setzten sich die Favoritinnen durch. Damit stand für Karpf/Mautz das Spiel um Platz drei an. Und hier mussten sie sich knapp geschlagen geben, damit landeten die beiden auf dem undankbaren vierten Platz, der dennoch ein toller Erfolg ist.

Aufs Treppchen schaffte es dagegen ein LRV-Duo bei der schwäbischen Bezirksmeisterschaft der U15 weiblich. Am Start waren für die LRV Luisa Heiduk/ Mona Walter sowie Mareile Timmer mit Emma Meixner (Mauer-stetten). Heiduk/Walter schlossen die Gruppenphase als Erste ab und qualifizierten sich direkt fürs Halbfinale.

Lesen Sie dazu auch

Nicht so gut lief es für Timmer/Meixner, die um die Plätze fünf bis acht spielten. Am Ende belegten sie Platz sechs. Heiduk/Walter zogen dagegen mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein, mussten sich hier zwar knapp geschlagen geben, holten aber Silber bei der Bezirksmeisterschaft. (AZ)