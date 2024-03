Maximilian Lohse aus Schondorf fährt zweimal aufs Treppchen

Maximilian Lohse holt bei internationalem Skilanglauf-Rennen Silber. Für den geistig behinderten Sportler ist die Siegerehrung in Ramsau ein besonderer Moment.

Maximilian Lohse, geistig behinderter Athlet aus Schondorf, gelang zum Ende der Skilanglauf-Saison ein weiterer sportlicher Erfolg. Nachdem er in dieser Wintersaison bereits erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften von Special Olympics in Oberhof gestartet war, ging es nun nach Ramsau am Dachstein. Dort fanden die österreichischen Winterspiele mit internationaler Beteiligung statt. Maximilian Lohse wurde als Mitglied der deutschen Delegation nominiert, um dort in seinen stärksten Disziplinen zu starten und zu zeigen, dass er auch international erfolgreich sein kann.

Trotz einiger Schwierigkeiten schufen die Verantwortlichen im WM-Stadion hervorragende Loipenverhältnisse, wenngleich die langen Distanzen aufgrund der Schneeverhältnisse verkürzt werden mussten. Maximilian Lohse startete daher nicht über seine Parade-Disziplinen 7,5 und 5 Kilometer, sondern über 5 und 2,5 Kilometer. Die Distanz-Änderung war für ihn im Grund nicht entscheidend. Viel entscheidender war der Streckenverlauf mit einem langen Anstieg, der bald nach dem Start im WM-Stadion begann und einer entsprechenden Abfahrt zurück ins Stadion.

Lohses stärkster Konkurrent nimmt die Abfahrten mutiger

Dort zeigten sich die jeweiligen Stärken der Athleten. Maximilian Lohse war außergewöhnlich stark im Anstieg, aber eher verhalten in der Abfahrt. Anders sein stärkster Konkurrent aus Slowenien. Auch er war sehr gut im Anstieg, aber in der Abfahrt einfach mutiger, sodass sich Lohse trotz eines enormen Endspurts in beiden Wettkämpfen dem slowenischen Athleten geschlagen geben musste.

Das Ergebnis für den Schondorfer ließ sich dennoch sehen: In beiden Wettkämpfen holte er die Silbermedaille und damit das dritte Edelmetall in dieser Wintersaison. Und dies in dem Ort, in dem er einen seiner größten Erfolge feiern konnte: 2017 gewann er in Ramsau am Dachstein die Goldmedaille bei den World Winter Games, die ihm damals von Timothy Shriver überreicht wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch