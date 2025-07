Ein Routinier bleibt bei den Red Hocks - ein anderer ins Zweitligateam kehrt zurück

Der Kader der Red Hocks Kaufering für die kommende Saison in der 2. Floorball-Bundesliga hat eine große Portion Erfahrung dazugewonnen: Tobias Hutter hängt ein weiteres Jahr dran, Marco Tobisch gibt sein Comeback in der ersten Mannschaft. Das Duo gehört noch zur ersten Spielergeneration der Kauferinger Floorballer.

„Den Abstieg von der Tribüne aus anzusehen hat wehgetan“, sagt Tobisch, der zuletzt Kapitän sowie Topscorer der Regionalligamannschaft war und dieser auch weiterhin als Spielertrainer erhalten bleibt. Der ersten Mannschaft wolle er mit seiner Routine weiterhelfen. Denn davon bringt der mittlerweile 32-Jährige als langjähriger Bundesligaverteidiger mit Nationalmannschafts-Vita jede Menge mit. „Es ist wunderbar, einen Spieler mit Marcos Erfahrungsschatz zurückzubekommen“, fasst Cheftrainer Henrik Nordström zusammen. „Seine Ruhe und Abgeklärtheit überträgt sich auf seine Mitspieler – das ist in einem jungen Team wie unserem von einem ganz hohen Wert.“ Seine Aufgabe sehe er darin, jüngere Kollegen in ihrer Entwicklung zu begleiten, sagt Tobisch selbst, und so die Basis für ein starkes und erfolgshungriges neues Team zu bereiten.

Tobias Hutter sieht im Team viel Potenzial

Das Potenzial um in der 2. Bundesliga oben mitzuspielen sei definitiv vorhanden, unterstreicht Gründungsmitglied Hutter. „Wenn wir als Mannschaft einen Schritt nach vorne machen, wird es hoffentlich eine lange Saison für uns.“ Der Weg dahin führe über harte Arbeit – genau dafür schätzen die Fans im Sportzentrum den Iglinger Allrounder. „Hutti schont weder sich noch seine Gegenspieler und übernimmt auch mal in der Kabine das Wort, wenn es etwas zu sagen gibt“, schildert Nordström. „Genau solche Typen braucht jede Mannschaft und als einer, der von Anfang an dabei ist, zeigt er den Jungen, worauf es ankommt. Solch ein weiterer Vertreter der jüngeren Garde ist auch Jonathan Krevet. Der 17-Jährige konnte erst verspätet in die letztjährige Regionalligasaison starten, zeigte dort aber, wieso er auch im U17-Landeskader und der U17-Nationalmannschaft stets eine wichtige Rolle spielt.

Der Dauerkartenverkauf hat bereits begonnen

Auf junge Spieler wie Krevet treffe man selten, lobt Nordström dessen bereits weit entwickelte Fertigkeiten. „Er spielt wie ein alter Hase und ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was er auf Zweitliganiveau beisteuern kann.“ Er sei bereit, schaut der Verteidiger selbst auf die kommende Spielzeit. Derweil ist der Dauerkartenverkauf für die neue Saison angelaufen. Bestellung und Infos auf der Homepage der Red Hocks. (AZ)