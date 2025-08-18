Geschwister aus Windach holen bei der Pumptrack-WM Medaillen

Die Geschwister Philine und Severin Löffler aus Windach haben bei der erstmalig ausgetragenen Pumptrack World Youth Challenge mit starken Ergebnissen internationale Spitzenplätze erreicht. Die Veranstaltung gilt als offizielle Weltmeisterschaft für den Nachwuchs im Pumptrack-Sport. Philine und Severin starten für das BMX Racing Team TuS Fürstenfeldbruck und machten diesem bei der WM im schwedischen Ängelholm alle Ehre.

Die Premiere der Jugend-Weltmeisterschaft im Pumptrack lockte Fahrerinnen und Fahrer aus aller Welt nach Schweden. Die Anlage in Ängelholm, erst 2024 fertiggestellt, bot mit ihrem 200 Meter langen Kurs beste Bedingungen für spannende Wettkämpfe. Diese erhielten dadurch zusätzliche Wertigkeit, da pro Nation und Altersgruppe nur jeweils vier Fahrerinnen und Fahrer überhaupt für die Weltmeisterschaft zugelassen waren.

Nur Hundertstelsekunden fehlen zur Goldmedaille

In der Altersklasse Girls 15 Jahre sicherte sich die amtierende deutsche Meisterin Philine Löffler den 2. Platz. Sie musste sich lediglich der Niederländerin Loes Henny geschlagen geben – mit einem Rückstand, der im Hundertstelsekunden-Bereich lag. Auf Rang drei folgte Ainoa Posada Altolaguirre aus Spanien. Ihr Bruder Severin Löffler, der in den Jahren 2022 und 2023 jeweils deutscher Vizemeister im Pumptrack wurde, fuhr in der Altersklasse Boys 13 Jahre auf einen hervorragenden 3. Platz. Den Sieg holte sich der Chinese Jiaye Li, vor dem Kanadier Kristian Mancini.

Für die Geschwister Löffler ein ganz besonderes Erlebnis

„Die erste Pumptrack World Youth Challenge war für uns ein ganz besonderes Erlebnis“, berichteten die beiden Nachwuchstalente aus Windach. „Wir konnten uns mit den besten Nachwuchsfahrerinnen und -fahrern der Welt messen, viele internationale Kontakte knüpfen und dabei sogar unsere Englischkenntnisse einsetzen. Besonders schön war, dass uns ein großes Team aus Fahrerinnen, Fahrern und Eltern begleitet hat – die Unterstützung von außen hat für eine fantastische Stimmung gesorgt.“

Bei Pumptrack Racing handelt es sich um eine moderne Disziplin im Radsport. Gefahren wird auf einem Rundkurs aus Asphalt – dem sogenannten Pumptrack – mit Wellen, Anliegerkurven und Sprüngen. Ziel ist es, den Kurs möglichst schnell und flüssig zu durchfahren, wobei die Geschwindigkeit nicht durch Treten, sondern durch Gewichtsverlagerung und dynamische Körperbewegungen erzeugt wird. Gefahren wird mit BMX-Rädern, Mountainbikes, oder Dirtbikes. (AZ)