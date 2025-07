Beach-Volleyball: Duo der Lechrain Volleys qualifiziert sich für die bayerische Meisterschaft

Das Beach-Volleyball-Duo Ema Bejtic/Neva Kinski von den Lechrain Volleys gewann überlegen die schwäbische Meisterschaft der U13 in Mauerstetten. Taten sie sich zu Beginn noch etwas schwer, ins Turnier finden, so steigerten sie sich von Spiel zu Spiel und gewannen am Ende das Finale gegen das Beach-Duo aus Eiselfing Christina Gura/Johanna Heiß deutlich. Damit haben sich die beiden auch für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Eine zweite Spielerin der Lechrain Volleys, Annika Pacharra, Neuzugang aus Königsbrunn, spielte zusammen mit ihrer Cousine Hannah Lindow und sammelte erste Beachturniererfahrungen. Am Ende reichte es nicht ganz und so wurden die beiden sehr gute Achte.

In der Vorrunde starten Ema Bejtic und Neva Kinski noch sehr fehlerbehaftet und erreichten zum Auftakt nur Unentschieden - ausgerechnet gegen die späteren Finalgegnerinnen Gura/Heiß. Spiel zwei und drei waren dann schon deutlich besser, auch da sie die für das Beachvolleyball so wichtigen Angriffstechniken nun anwendeten. Trotz der beiden Siege wurden Ema und Neva nur Dritte in der Vorrundengruppe - also ging es in ein Überkreuzspiel gegen den Zweiten der anderen Gruppe. Souverän setzten sich die beiden durch und das Halbfinale war erreicht. Erneut lief alles nach Plan - das Duo der Lechrain Volleys stand im Finale.

Das Dou der Lechrain Volleys überrollt die Gegnerinnen

Dort setzten Ema und Neva noch eins drauf. Eigentlich wollte Trainer Stefan Huber es nicht, aber Ema probierte es dann doch einmal und blockte prompt eine der beiden die Eiselfingerin. Von da an sträubte sich Huber auch nicht mehr dagegen und Ema erzielte insgesamt fünf direkte Blockpunkte. Die LRV-Mädchen ließen ihre Gegnerinnen überhaupt nicht zur Entfaltung kommen und griffen selbst sehr clever an, was ihnen den deutlichen Sieg einbrachte (15:4/15:1). Nun gilt es, noch ein paar Mal gut auf Sand zu trainieren und sich auf die bayerische Meisterschaft optimal vorzubereiten. (AZ)