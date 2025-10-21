Triathlet Michael Schott kämpft sich beim Ironman in Portugal noch ins Ziel

Ein kleines Missgeschick auf der Radstrecke kostete Michael Schott beim Ironman in Portugal eine gute Platzierung. Der Triathlet des VfL Kaufering kämpfte auf der abschließenden Laufstrecke mit großen Problemen, zeigte aber einen unbändigen Willen und kam ins Ziel. „Andere würden sich über meine Zeit von 11:05:50h vielleicht freuen, für mich war es eine Enttäuschung“, fasst er den Wettkampf zusammen.

Zunächst lief für Schott alles nach Plan: Die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke im 17,5 Grad kalten Atlantik legte er wie geplant zurück - dann wartete auf die Sportlerinnen und Sportler ein nicht alltäglicher Wechsel zum Rad: Ein etwa 600 Meter langer Hügel musste dafür hinaufgelaufen werden. Schott kam auf der anspruchsvollen 180 Kilometer langen Radstrecke, auf der 1570 Höhenmeter bewältigt werden mussten, zunächst gut zurecht. Ein Höhepunkt bei der Streckenführung war die zweimal zu absolvierende Runde über den Formel-1-Kurs in Estoril.

Der Triathlet des VfL Kaufering verliert seine Trinkflasche

Allerdings hatte Schott bereits bei Kilometer 34 seine Trinkflasche mit den Kohlenhydraten verloren - an zwei Versorgungsstationen konnte er bei den Energieriegeln nicht zugreifen, das sollte sich später rächen. Zunächst aber kam Schott nach 5:07h in die zweite Wechselzone und hatte die Strecke mit einem Schnitt von fast 35 Stundenkilometern zurückgelegt. Auch der zweite Wechsel klappte gut und der Triathlet des VfL Kaufering war absolut im Soll - bis zu Kilometer 26.

Schott kämpft sich noch ins Ziel

Auf einmal ging gar nichts mehr - vermutlich wegen der verpassten beziehungsweise verlorenen Verpflegung. „Ich hab es mehrmals probiert, nochmal anzulaufen, aber die Oberschenkel haben nicht mitgemacht. So wurde es ein langer Spaziergang ins Ziel. Ein DNF (did not finish) wollte ich nämlich nicht hinter meinem Namen stehen haben.“ Schott hielt durch und trotz aller Probleme belegte er in seiner Altersklasse noch Rang 42 bei 157 Teilnehmern und Rang 397 in der Gesamtwertung bei 1393 Startern.