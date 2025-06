Prittrichings Turnteam zeigt starke Leistung beim zweiten Gau-Wettkampf

Vor Kurzem absolvierte der Turn-Nachwuchs des TV Prittriching seinen zweiten Gau-Wettkampf der Saison 2025. Nach einem kleinen Rückschlag im ersten Wettkampf konnten die Turner dieses Mal ihr Können wieder unter Beweis stellen und sich drei Podiumsplätze ergattern. In der Altersklasse C1 erreichte Daniel Graser den dritten Platz. Jonas Werner sicherte sich in der Altersklasse C2 den zweiten Platz und Toni Mock belegte in der Altersklasse D1 den dritten Platz, dicht gefolgt von Hannes Witta auf Rang vier.

Die Turner haben sich im neuen Gau etabliert

Xaver Knoller und Valentin Fenk platzierten sich mit den Rängen zwölf und dreizehn im Mittelfeld. Der jüngste Teilnehmer des TVP, Sam Stöckel, erreichte in der Altersklasse E1 den neunten Platz. Nachdem man sich in den vergangenen zwei Jahren im neuen Gau etablieren musste, zeigten die Turner dieses Jahr, dass sie durchaus das Potenzial haben, oben mitzumischen. (AZ)