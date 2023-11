Landsbergs Basketballer verschlafen den Start im Heimspiel

In der Basketball-Bezirksoberliga gibt es für die Landsberger eine weitere Niederlage. Nach einer kurzen Pause muss in der Rückrunde eine Aufholjagd starten.

Mit einer Niederlage beenden die Landsberger Basketballer die Hinrunde in der Bezirksoberliga. Im Heimspiel gegen Schwabing wachte das Team Heimerer Schulen zu spät auf.

Schon vor dem Spiel war klar, dass es keine leichte Aufgabe gegen das sehr erfahrene Team aus dem Münchner Süden wird. Trotzdem ging das Team von Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala optimistisch in die Partie, auch wenn mit Kapitän Michi Teichner und Chris Hornung kurzfristig zwei wichtiger Spieler abgesagt hatten. Doch gleich zu Beginn wurden die Landsberger von den erfahrenen Spielern von Grünwald eiskalt erwischt. Die Gäste gingen sofort in Führung und bauten diese bis zum Ende des ersten Viertels konsequent auf 32:19 aus.

Landsberg ist ab dem zweiten Viertel mit Schwabing gleichauf

Von diesem Rückstand erholten sich die Hausherren nicht mehr. Zwar verliefen die weiteren drei Viertel mit 17:21, 18:17 und 18:18 ausgeglichener, aber es gelang dem Migala-Team in keiner Phase den Rückstand wirklich zu reduzieren. Immer wenn bei den Heimerer Baskets Hoffnung aufkeimte, hatten die Grünwalder eine passende Antwort parat. Dabei trafen die Gäste gleichmäßig sicher unterm Korb sowie von der Freiwurf- und der Dreierlinie. Aus der Distanz konnte das Heimteam mithalten, aber die Ausbeute unterm Korb und von der Freiwurflinie machte den Unterschied. Auch hier zeigte sich die Cleverness und Routine der Gäste.

Zwar war die Zahl der Fouls beider Teams ausgeglichen, aber die Gäste bekamen fast doppelt so viele Freiwürfe zugesprochen, die sie mit deutlich höherer Quote verwandelten und so 88:72 gewannen. Nach einem spielfreien Wochenende startet am 25. November die Rückrunde mit dem Gastspiel in Forstenried. Insgesamt müssen sich die Landsberger in der zweiten Saisonhälfte steigern, um mit mindestens Platz drei in die Aufstiegsrunde einzuziehen. (AZ)

DJK: Cibis (2), Ertl, N. Fiebich, S. Fiebich (2), Geiger (2), Matosevic (13), Migala, Sans (2), Schreiber (10), Semle (22), Siegwardt (8), Wais (11).