18:27 Uhr

Für Constantin Eisenlohr geht ein Traum in Erfüllung

Plus In England wird der 29-jährige Landsberger Weltmeister im Bodybuilding. Warum er sich für diese Sportart entschieden hat, die seiner Meinung nach oft missverstanden wird.

Von Dietrich Limper

Vor Kurzem ging für den Landsberger Constantin Eisenlohr ein Traum in Erfüllung. Der 29-Jährige gewann im Nordwesten von England, genauer gesagt in Manchester, den Weltmeistertitel der German Natural Bodybuilding & Fitness Federation (GNBF) in der Klasse Mens Athletik. Das war das vorläufige Ende einer langen Reise in einem – wie er sagt – oft missverstandenen Sport.

Beim Natural Bodybuilding wird sehr genau darauf geachtet, dass keine verbotenen Hilfsmittel geschluckt oder gespritzt werden. Constantin Eisenlohr erklärt: „Es ist ganz einfach: Alles, was an einem Körper unnatürlich aussieht, ist in der Regel auch unnatürlich aufgebaut worden. Bei mir stand schon der Doping-Beauftragte vor der Tür. Und wer bei Wettkämpfen einen Sieg holt, wird sowieso automatisch getestet. Die Regeln sind sehr streng.“

