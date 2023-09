Zwei Landsberger Bogenschützen fahren zur Europameisterschaft

Jürgen Gleich und Klaus Wastian von den Landsberger Bogenschützen reisen bald nach Italien. Beide treten bei der Europameisterschaft an.

Die Erleichterung war groß, als endlich die Nachricht der Berufung in den Nationalkader eintraf. War es doch ein hartes Stück Arbeit, sich einen der drei Startplätze für die vom 25. bis 30. September stattfindende Europameisterschaft im Bogenschießen in San Sicario/ITA zu sichern. Jetzt steht fest, dass Jürgen Gleich und Klaus Wastian von den Landsberger Bogenschützen am Start sind.

Die Qualifikation begann schon im Herbst 2022, als sich Gleich in Villingen-Schwenningen bei der deutschen Meisterschaft den Titel und Wastian Bronze in der Traditionellen Klasse sicherten. Endgültig den Sack zumachen konnten die beiden Lechstädter im hessischen Elters, wo sie sich souverän gegen die aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Qualifikanten durchsetzten und sich an die Spitze der deutschen Rangliste schossen.

Für Klaus Wastian ist es das zweite internationale Turnier

Wastian freut sich sehr auf das zweite internationale Event in diesem Jahr nach der erfolgreichen Teilnahme an den World Bowhunter Championships des Internationalen Feldbogenverbandes (IFAA), bei der er Vizemeister wurde. „Die Teilnahme bei einer EM nach den Statuten der World Archery wird eine neue, wertvolle Erfahrung sein, und das zusammen mit meinem Trainings- und Vereinskollegen Jürgen – besser geht es nicht.“ Ziel für beide Schützen soll Platz 22 nach den beiden Qualifikationsrunden sein. Diese berechtigen für den Einzug in die K.-o.-Runde. In dieser werden die Karten dann neu gemischt. (AZ)